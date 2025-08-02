Как отмечало URA.RU, ранее на Сумском направлении уже сообщалось о дезертирстве штаба одного из батальонов ВСУ, отступлении командования 61-й механизированной бригады из Сум и значительных потерях среди личного состава украинских подразделений. По данным источников, аналогичные случаи пропажи целых рот уже происходили, в том числе во 2-й штурмовой роте 425-го отдельного штурмового полка.