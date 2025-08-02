О судьбе пропавших военнослужащих не сообщается.
Вторая рота 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины пропала без вести в районе Юнаковки Сумской области. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.
«В Сумской области командование 95 ОДШБр обнулило очередную роту своих десантников. По сообщениям родственников украинских военных, 2-я рота 1-го батальона 95-й ОДШБр почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки», — сообщило ТАСС со ссылкой на представителей ВС РФ.
Официальные структуры ВСУ не опубликовали информацию о судьбе пропавших военнослужащих. Вместо этого на официальных страницах батальона опубликован призыв о наборе добровольцев-штурмовиков.
Как отмечало URA.RU, ранее на Сумском направлении уже сообщалось о дезертирстве штаба одного из батальонов ВСУ, отступлении командования 61-й механизированной бригады из Сум и значительных потерях среди личного состава украинских подразделений. По данным источников, аналогичные случаи пропажи целых рот уже происходили, в том числе во 2-й штурмовой роте 425-го отдельного штурмового полка.