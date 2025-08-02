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В Канаде задержали птицу, спровоцировавшую пожар, уронив рыбу на ЛЭП

Птицу задержали и держат под стражей, отказав в освобождении под залог из-за риска её побега.

Источник: Аргументы и факты

В Канаде пожарные задержали для выяснения обстоятельств хищную птицу, которая стала причиной возгорания после того, как уронила пойманную рыбу на линии электропередачи.

Инцидент произошёл в районе города Эшкрофт, провинция Британская Колумбия, сообщила местная пожарно-спасательная служба.

По информации ведомства, пожар возник в поле примерно в шести километрах к югу от Эшкрофта. После ликвидации возгорания пожарные провели расследование и установили, что источник огня — рыба, упавшая с лап птицы. Хищник — скопа — поймал рыбу в речке в трёх километрах от места происшествия, но при перелёте над электропроводами рыба случайно задела провода, вызвав искры, которые и привели к пожару на сухой траве.

Птицу задержали и держат под стражей, отказав в освобождении под залог из-за риска её побега. По версии спасателей, усталость птицы, вызванная жарой, и, возможно, слишком большой вес рыбы стали причиной того, что добыча была уронена. Пожарные с юмором предположили, что хищник, возможно, устал от сырой пищи и решил «попробовать жареную».

Отмечается, что сама скопа в результате инцидента не пострадала.

Ранее сообщалось, как в США на интерактивной выставке осьминог напал на шестилетнего мальчика.