В Канаде задержали птицу, спровоцировавшую пожар, уронив рыбу на ЛЭП

По информации ведомства, пожар возник в поле примерно в шести километрах к югу от Эшкрофта. После ликвидации возгорания пожарные провели расследование и установили, что источник огня — рыба, упавшая с лап птицы. Хищник — скопа — поймал рыбу в речке в трёх километрах от места происшествия, но при перелёте над электропроводами рыба случайно задела провода, вызвав искры, которые и привели к пожару на сухой траве.