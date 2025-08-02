В Тюмени голая женщина избивала дочь подруги и заставляла есть гречку с пола

Как оказалось, мать девочки была вынуждена уехать и попросила подругу присмотреть за дочкой. По словам соседей, избившая девочку дама употребляет наркотики вместе с сожителем, который и снимал происходящее на видео. Также известно, что у пары есть и свой общий ребёнок. Согласно инкриминируемой статье, женщине грозит от трёх до семи лет колонии.