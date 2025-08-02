В Тюмени голая женщина избивала дочь подруги и заставляла есть гречку с пола

Голая женщина избивает ребёнка. Видео © Telegram / МегаТюмень — новости Тюмени.
На записи видно, как обнажённая женщина бьёт маленькую девочку по лицу и голове. Женщина наносит ребёнку несколько ударов руками и ремнём, и таскает за волосы. Также видно, что на полу рассыпана каша, которую девочку заставляют есть.
Женщину на видео вскоре вычислили и задержали сотрудники полиции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Собранные материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение», — отметила Волк.
Как оказалось, мать девочки была вынуждена уехать и попросила подругу присмотреть за дочкой. По словам соседей, избившая девочку дама употребляет наркотики вместе с сожителем, который и снимал происходящее на видео. Также известно, что у пары есть и свой общий ребёнок. Согласно инкриминируемой статье, женщине грозит от трёх до семи лет колонии.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Петербурге пьяная женщина родила в туалете и вместе с сожителем сожгла тело не выжившего младенца. Мать и её сожитель уже задержаны, возбуждено уголовное дело.