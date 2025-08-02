В Новгородской области автомобиль сбил велосипедистов, погибли мужчина и ребенок

Водитель Volkswagen Touareg (1999 года рождения) совершил наезд на двух велосипедистов, один из которых перевозил ребенка. В результате погибли мужчина 1964 года рождения и девочка 2016 года рождения. Двухлетняя девочка, находившаяся на велосипеде в качестве пассажира, госпитализирована в Детскую областную клиническую больницу.