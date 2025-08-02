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В Новгородской области автомобиль сбил велосипедистов, погибли мужчина и ребенок

В Новгородской области произошло смертельное ДТП с участием велосипедистов.

В Новгородской области произошло смертельное ДТП с участием велосипедистов. По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла вечером на автодороге «Великий Новгород — Сергово — Борки — Горные Морины — Береговые Морины».

Водитель Volkswagen Touareg (1999 года рождения) совершил наезд на двух велосипедистов, один из которых перевозил ребенка. В результате погибли мужчина 1964 года рождения и девочка 2016 года рождения. Двухлетняя девочка, находившаяся на велосипеде в качестве пассажира, госпитализирована в Детскую областную клиническую больницу.

На место происшествия выехал начальник региональной Госавтоинспекции Виктор Гаврилов. Следственный комитет начал процессуальную проверку, а прокуратура области организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения, включая состояние дорожного покрытия.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга сломала спину, попытавшись выполнить популярный трюк.