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СМИ: Глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга задержан в Москве

Шахин Шыхлински, глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга, разыскиваемый в России по уголовной статье, был задержан в Москве. Об этом в субботу, 2 августа, сообщил источник «Известий».

Шахин Шыхлински, глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга, разыскиваемый в России по уголовной статье, был задержан в Москве. Об этом в субботу, 2 августа, сообщил источник «Известий».

Уточняется, что задержание произошло в Москве, после чего Шыхлински был доставлен в Екатеринбург, где с ним проводятся следственные действия.

— Его задерживали в Москве, а затем доставили в Екатеринбург, — цитирует заявление источника «Известия».

До этого в Екатеринбурге задержали сына Шахина. При этом самого Шыхлински объявили в розыск тремя днями ранее.

1 июля Шыхлински уже задерживали рядом с торговым центром «Баку Плаза» в Екатеринбурге. По данным журналистов, задержание могло быть связано с убийствами Юниса Пашаева в 2001 году и Икрама Гаджиева в 2011 году.