Крупные украинские города внезапно остались без электричества

Подобные перебои с электроснабжением и сообщения о взрывах уже происходили ранее в различных регионах Украины. Так, в Киеве после серии взрывов ночью возник пожар на складах, а также были повреждены объекты инфраструктуры, включая станцию метро и завод. Минобороны России ранее заявляло, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины.