Житель Чувашии погиб при попытке вывести плесень из подвала гаража

Трагический случай произошел в Чувашии, когда мужчина 1939 года рождения погиб, пытаясь избавиться от плесени в подвале своего гаража. Об этом сообщило следственное управление СК по региону.
Инцидент произошел 1 августа в селе Чурачики Цивильского округа. Мужчина развел в подвале огонь, используя шишки хвойных деревьев, чтобы дымом продезинфицировать помещение от плесени и грибков. В результате он отравился продуктами горения и скончался на месте.
При попытке спасти мужчину пострадали еще шесть человек, в том числе его дочь и соседи. Прибывшие на место спасатели оказали им первую помощь, после чего пострадавших госпитализировали в токсикологическое отделение больницы.
В настоящее время следственное управление СК проводит доследственную проверку по данному факту. Назначены необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера, передает РИА Новости.
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