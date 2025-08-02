На Украине побит рекорд по масштабам протестов против мобилизации

По информации издания «Страна», сотрудники военкомата привезли на стадион в Виннице около ста мужчин для проведения мобилизационных процедур. После этого женщины, чьи родственники оказались среди призывников, попытались прорваться на территорию стадиона, чтобы освободить мужчин. В результате протестующие сломали ворота, а прибывшая полиция применила силу для разгона толпы. С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался.