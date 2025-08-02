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На Ямале в многоэтажке произошел взрыв бытового газа

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа произошел взрыв газового баллона в жилом доме.

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа произошел взрыв газового баллона в жилом доме. Инцидент случился вечером 2 августа в квартире дома № 12б на улице Обской.

По данным прокуратуры региона, взрывной волной выбило окна в трех комнатах. На момент происшествия в квартире находились три человека, двое из них получили травмы. Медики оперативно оказали пострадавшим необходимую помощь.

Прокуратура Лабытнанги начала проверку по факту случившегося. Специалисты устанавливают точные причины происшествия, а также степень тяжести полученных пострадавшими повреждений.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области автомобиль сбил велосипедистов, погибли мужчина и ребенок.