Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции ливневые дожди едва не смыли целый город

На город Денизли, расположенный на юго-западе Турции, вечером в субботу, 2 августа, обрушились мощные дожди.

На город Денизли, расположенный на юго-западе Турции, вечером в субботу, 2 августа, обрушились мощные дожди. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

В результате обильных осадков в городе затопило дома, подземные переходы и рабочие места. Работа общественного транспорта оказалась парализована.

«Ливень негативно повлиял на повседневную жизнь и транспорт. Подземные переходы YSE и Fatih оказались заполнены водой. Застрявшие в подземном переходе автомобили были спасены с помощью прохожих и спасателей», — говорится в сообщении телеканала.

Больше всего в городе из-за ливней пострадал район Топраклык. Там вода скопилась на дороге — некоторые дома и рабочие места оказались затоплены.

К слову, синоптики Турции также предупредили о дождях в популярной у россиян Анталье. В этом курортном городе из-за ливней может вырасти высота волн в Средиземном море.

Ранее также сообщалось, что непогода надвигается и на популярный российский курорт.