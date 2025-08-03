В Турции ливневые дожди едва не смыли целый город

«Ливень негативно повлиял на повседневную жизнь и транспорт. Подземные переходы YSE и Fatih оказались заполнены водой. Застрявшие в подземном переходе автомобили были спасены с помощью прохожих и спасателей», — говорится в сообщении телеканала.