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Силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник за три с половиной часа

Минобороны России сообщило об отражении масштабной атаки украинских беспилотников в период с 20:00 до 23:25 по московскому времени. За это время дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен и перехвачен 41 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Минобороны России сообщило об отражении масштабной атаки украинских беспилотников в период с 20:00 до 23:25 по московскому времени. За это время дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен и перехвачен 41 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

— В период с 20.00 мск до 23.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Согласно сообщению военного ведомства, 19 БПЛА были ликвидированы над территорией Белгородской области, девять над акваторией Черного моря, восемь — над территорией Воронежской области, три — над территорией Курской области, и два — над территорией Брянской области.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за прошедшую ночь сбили 112 вражеских дронов над территорией страны. Атаке подверглись Ростовская, Рязанская, Воронежская области и другие регионы России.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об атаке вражеских дронов на предприятие в регионе. В результате удара погибла женщина, еще два человека получили ранения.

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