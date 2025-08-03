Силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник за три с половиной часа

Минобороны России сообщило об отражении масштабной атаки украинских беспилотников в период с 20:00 до 23:25 по московскому времени. За это время дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен и перехвачен 41 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.
— В период с 20.00 мск до 23.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.
Согласно сообщению военного ведомства, 19 БПЛА были ликвидированы над территорией Белгородской области, девять над акваторией Черного моря, восемь — над территорией Воронежской области, три — над территорией Курской области, и два — над территорией Брянской области.
Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за прошедшую ночь сбили 112 вражеских дронов над территорией страны. Атаке подверглись Ростовская, Рязанская, Воронежская области и другие регионы России.
Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об атаке вражеских дронов на предприятие в регионе. В результате удара погибла женщина, еще два человека получили ранения.