Голая женщина истязала ребенка, заставляя есть гречку с пола в Тюмени

В Тюмени разгорелся скандал после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой обнаженная женщина жестоко избивает маленькую девочку и заставляет ее есть гречку, рассыпанную по полу.
Кадры вызвали широкий общественный резонанс, после чего региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об истязании.
— Возбуждено уголовное дело в связи с публикацией в социальных сетях, содержащей сведения о совершении женщиной противоправных действий в отношении малолетнего ребенка, — говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.
На записи видно, как женщина наносит ребенку множественные удары по лицу и голове руками и ремнем, таскает за волосы. Также зафиксированы моменты, когда девочку заставляют есть кашу, рассыпанную на полу.
Полицейскими Тюменской области женщина была оперативно установлена и задержана. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Собранные материалы переданы в следственные органы для дальнейшего расследования.
— Мои Коллеги из Тюменской области установили и задержали женщину, которая применяла насилие к малолетней, — написала Волк в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, мать девочки была вынуждена уехать и попросила свою подругу присмотреть за ребенком. Соседи сообщают, что задержанная злоупотребляет наркотиками вместе со своим сожителем, который, предположительно, и снимал происходящее на видео. У пары также есть общий ребенок. В случае признания вины, женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Восемь спортсменов пожаловались на домогательства и истязания со стороны тренера из Керчи. Мужчина якобы несколько лет бил своих подопечных скакалками, раздевал перед другими детьми и заставлял спать с ним в одной кровати. Уголовное дело взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Подробности случившегося — в материале «Вечерней Москвы».