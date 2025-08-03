Голая женщина истязала ребенка, заставляя есть гречку с пола в Тюмени

По предварительной информации, мать девочки была вынуждена уехать и попросила свою подругу присмотреть за ребенком. Соседи сообщают, что задержанная злоупотребляет наркотиками вместе со своим сожителем, который, предположительно, и снимал происходящее на видео. У пары также есть общий ребенок. В случае признания вины, женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы. Следствие продолжается.