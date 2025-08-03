На Ямале два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме

В жилом доме в Лабытнанги, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе, произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент случился 2 августа около 20:35 по местному времени (18:35 по Москве) в одной из квартир на улице Обской, дом 12б.
По предварительным данным, взрыв вызвал разрушение окон в трех комнатах квартиры. В момент происшествия в помещении находились три человека, двое из которых получили травмы и были доставлены в больницу. В ведомстве отметили, что пострадавшим оказана необходимая помощь.
Прокуратура региона уже начала проверку по факту случившегося. В рамках расследования выясняются причины и обстоятельства происшествия. Ведутся мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.
Ранее взрыв газового баллона произошел во вторник, 29 июля, на территории исправительной колонии, расположенной в Тракторозаводском районе Волгограда, пострадали четверо заключенных.