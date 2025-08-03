Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ямале два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме

Прокуратура региона начала проверку по факту произошедшего.

Источник: Аргументы и факты

В жилом доме в Лабытнанги, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе, произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент случился 2 августа около 20:35 по местному времени (18:35 по Москве) в одной из квартир на улице Обской, дом 12б.

По предварительным данным, взрыв вызвал разрушение окон в трех комнатах квартиры. В момент происшествия в помещении находились три человека, двое из которых получили травмы и были доставлены в больницу. В ведомстве отметили, что пострадавшим оказана необходимая помощь.

Прокуратура региона уже начала проверку по факту случившегося. В рамках расследования выясняются причины и обстоятельства происшествия. Ведутся мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее взрыв газового баллона произошел во вторник, 29 июля, на территории исправительной колонии, расположенной в Тракторозаводском районе Волгограда, пострадали четверо заключенных.