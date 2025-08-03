На Ямале два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме

По предварительным данным, взрыв вызвал разрушение окон в трех комнатах квартиры. В момент происшествия в помещении находились три человека, двое из которых получили травмы и были доставлены в больницу. В ведомстве отметили, что пострадавшим оказана необходимая помощь.