В подконтрольном Киеву Херсоне объявили эвакуацию из-за нарушения газоснабжения

Вечером 2 августа стало известно об отключении электричества в подконтрольном Киеву Херсоне. Отмечается, что в настоящий момент в городе объявлена эвакуация. Жители остались без снабжения газом. Об этом рассказал глава назначенной Киевом военной региональной администрации Александр Прокудин в эфире «Единых новостей».