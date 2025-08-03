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В подконтрольном Киеву Херсоне объявили эвакуацию из-за нарушения газоснабжения

В Херсоне пропало электричество, власти города призвали к эвакуации.

Вечером 2 августа стало известно об отключении электричества в подконтрольном Киеву Херсоне. Отмечается, что в настоящий момент в городе объявлена эвакуация. Жители остались без снабжения газом. Об этом рассказал глава назначенной Киевом военной региональной администрации Александр Прокудин в эфире «Единых новостей».

Он уточнил, что в Херсоне усложнилась ситуация с логистикой. Завоз продовольствия усложнен.

«Призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в частности, по проживанию», — заявил Александр Прокудин.

Вечером 2 августа военные РФ нанесли авиаудар по мосту в Херсоне. Объект пока находится под контролем Вооруженных сил Украины. Мост ведет на остров Корабелов.