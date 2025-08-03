Взрывной волной выбило стекла в трех комнатах: в жилом доме на Ямале взорвался газовый баллон

2 августа при взрыве газового баллона в жилом доме в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе пострадали два человека. Об этом инциденте сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. ЧП произошло в 20:35 по местному времени (18:35 мск) в минувшую субботу,