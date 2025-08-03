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Около пяти взрывов прогремело над Воронежем

В Воронеже прозвучали взрывы. Об этом стало известно в воскресенье, 3 августа.

В Воронеже прозвучали взрывы. Об этом стало известно в воскресенье, 3 августа.

По сообщениям очевидцев, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на окраине города.

По словам свидетелей, было слышно от двух до пяти взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками. Местные жители отмечают, что БПЛА летели на низкой высоте. Громкие звуки были слышны в различных районах города и в селе Новая Усмань.

На данный момент информация о разрушениях отсутствует. Сообщается, что система ПВО успешно отразила атаку украинских беспилотников, передает Telegram-канал Shot.

Ранее Минобороны России сообщило об отражении масштабной атаки украинских беспилотников в период с 20:00 до 23:25 по московскому времени. За это время дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен и перехвачен 41 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

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