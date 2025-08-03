Власти Херсона объявили эвакуацию после пропажи света и газа

Микрорайон остался без электричества и газоснабжения.
Власти Херсона объявили о необходимости срочной эвакуации жителей микрорайона Корабел после повреждения моста и газопровода в результате авиаудара. Об этом пишут украинские telegram-каналы.
«Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, настоятельно призываем местных жителей эвакуироваться. Кроме этого, изуродован и газопровод. Некоторое время микрорайон будет без “голубого топлива”», — говорится в сообщениях.
Из-за разрушений движение транспорта в микрорайон парализовано. Это осложняет доставку продуктов питания и предметов первой необходимости. Жителям Корабела рекомендовано временно переселиться в другие районы Херсона.
Как сообщало URA.RU ранее, в Николаеве вечером 2 августа зафиксировали внезапное отключение электричества. По сообщениям местных СМИ, они начались после серии взрывов в указанных районах. Также раздались удары в подконтрольном ВСУ Херсоне, расположенном на правобережье Днепра.