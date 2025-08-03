Власти Херсона объявили эвакуацию после пропажи света и газа

Как сообщало URA.RU ранее, в Николаеве вечером 2 августа зафиксировали внезапное отключение электричества. По сообщениям местных СМИ, они начались после серии взрывов в указанных районах. Также раздались удары в подконтрольном ВСУ Херсоне, расположенном на правобережье Днепра.