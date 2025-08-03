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В Краснодарском крае подросток на питбайке сбил инспектора ДПС

В Каневском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя питбайка и сотрудника ДПС.

В Каневском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя питбайка и сотрудника ДПС.

По данным региональной Госавтоинспекции, 15-летний подросток, управляя питбайком марки BSE Z1, совершил наезд на инспектора, находившегося рядом с патрульным автомобилем.

В результате происшествия сотрудник полиции получил открытый перелом голени и был доставлен в медицинское учреждение. Подросток-водитель не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области автомобиль сбил велосипедистов, погибли мужчина и ребенок.