В Краснодарском крае подросток на питбайке сбил инспектора ДПС

В Каневском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя питбайка и сотрудника ДПС.
По данным региональной Госавтоинспекции, 15-летний подросток, управляя питбайком марки BSE Z1, совершил наезд на инспектора, находившегося рядом с патрульным автомобилем.
В результате происшествия сотрудник полиции получил открытый перелом голени и был доставлен в медицинское учреждение. Подросток-водитель не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.
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