Птица уронила рыбу на ЛЭП и устроила пожар в Канаде

В канадской провинции Британская Колумбия произошел пожар, причиной которого стала птица. Как сообщила спасательная служба города Эшкрофт, скопа, поймав рыбу, случайно уронила ее на линию электропередачи.
Падающая рыба задела провода, что привело к появлению искр. Упав на сухую траву, они вызвали возгорание. Пожарным удалось быстро ликвидировать огонь, который возник в поле в шести километрах южнее Эшкрофта.
По версии спасателей, птица могла выронить добычу из-за усталости или переоценки своих возможностей.
Ранее сообщалось, что немецкие пожарные включили гимн времен Третьего рейха на соревнованиях.