Под Воронежем загорелся дом после атаки дронов

Возгорание случилось после налета БПЛА.
В пригороде Воронежа ночью 2 августа в результате атаки украинских беспилотников загорелся жилой дом. Пожар возник в двухэтажном жилом здании в селе Новая Усмань. Огонь перекинулся на крышу здания и соседние постройки. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.
«В результате атаки загорелся жилой двухэтажный дом в селе Новая Усмань. В частности, вспыхнула крыша здания и соседние постройки. Обломки дрона разбросаны по всей округе в радиусе 100 метров», — написал со ссылкой на сообщения жителей telegram-канал SHOT.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Официальной информации по поводу происшествия пока не поступало.
Как сообщало URA.RU ранее, ночью в Воронеже раздалась серия взрывов — сработала система противовоздушной обороны. В небе были видны вспышки, а громкие звуки слышали в разных районах города.