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В Канаде отправили на допрос птицу, которая уронила рыбу на провода и оставила город без света

В канадской провинции Британская Колумбия представители пожарной службы задержали необычного подозреваемого — птицу. Она уронила рыбу на электрические провода, что привело к пожару в поле недалеко от Эшкрофта.

Источник: Life.ru

При расследовании сотрудники выяснили, что птица сбросила рыбу из клюва, о чём свидетельствовали материалы на месте происшествия. Ближайший водоём находился в трёх километрах. После проверки птицу задержали и доставили в участок для допроса.

«Подозреваемая скопа была поймана и содержится под стражей для допроса. Судья не одобрил освобождение под залог из-за высокого риска побега», — сообщила пожарная служба в соцсетях.

Пожарные считают, что, возвращаясь с рыбалки, скопа выронила добычу. Рыба при падении задела линии электропередач, что вызвало искры и возгорание сухой травы. Пожарные потушили огонь, но из-за инцидента весь город временно остался без электричества. Скопа не пострадала.

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