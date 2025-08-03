Жители Воронежа заявили о пострадавшей в результате атак дронов

После падения обломков БПЛА на жилой дом начался пожар.
В Воронежской области одна женщина пострадала после падения обломков беспилотного летательного аппарата на жилое здание, сообщают очевидцы в местных telegram-каналах.
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«Инцидент произошел в селе Отрожка, где также был поврежден еще один дом. По предварительным данным, пострадавшая жива. После падения обломков начался пожар, который местные жители пытались тушить до прибытия пожарных. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы», — говорится в сообщении.
В ночь на 3 августа украинские дроны атаковали регионы России. Силы ПВО сбили 41 беспилотник. Жители Воронежа сообщили о серии взрывов над городом. В результате атаки дронов загорелся двухэтажный жилой дом в селе Новая Усмань.
Ранее, в июне 2025 года, в Воронеже уже фиксировались случаи падения обломков беспилотников на жилые здания: тогда пострадали фасады домов, автомобили и несколько человек, включая несовершеннолетних. После инцидентов на месте работали экстренные службы, а местные власти сообщали о сбитых БПЛА над городом.