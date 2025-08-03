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На Камчатке зафиксировали первое в истории извержение вулкана Крашенинникова

Извержение вулкана Крашенинникова началось на Камчатке вечером 2 августа.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке наблюдают извержение вулкана, который не был активен, по имеющимся сведениям, более 460 лет. Оно началось вечером 2 августа. Речь о вулкане Крашенинникова, находящемся на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника. Об извержении сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, что активность вулкана может повлиять на низколетящие самолеты. Сейчас выбросы пепла наблюдаются на высоте 5−6 километров над морем.

На Камчатке 30 июля зарегистрировали сильнейшее землетрясение. В результате пропали несколько человек. Люди не могли выйти на связь из-за отсутствия мобильной сети. Позже стало известно, что пропавшие глава пивоварни «Афанасий» Максим Ларин, его сын Денис и руководитель продуктового направления предприятия Вадим Дешёвкин найдены живыми.