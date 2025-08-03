На Камчатке зафиксировали первое в истории извержение вулкана Крашенинникова

На Камчатке наблюдают извержение вулкана, который не был активен, по имеющимся сведениям, более 460 лет. Оно началось вечером 2 августа. Речь о вулкане Крашенинникова, находящемся на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника. Об извержении сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Отмечается, что активность вулкана может повлиять на низколетящие самолеты. Сейчас выбросы пепла наблюдаются на высоте 5−6 километров над морем.
На Камчатке 30 июля зарегистрировали сильнейшее землетрясение. В результате пропали несколько человек. Люди не могли выйти на связь из-за отсутствия мобильной сети. Позже стало известно, что пропавшие глава пивоварни «Афанасий» Максим Ларин, его сын Денис и руководитель продуктового направления предприятия Вадим Дешёвкин найдены живыми.