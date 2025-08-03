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Дом загорелся в результате атаки БПЛА на Воронеж

В пригороде Воронежа загорелся жилой дом в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Инцидент произошел в воскресенье, 3 августа, в селе Новая Усмань, где, по сообщениям местных жителей, загорелся двухэтажный дом.

В пригороде Воронежа загорелся жилой дом в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Инцидент произошел в воскресенье, 3 августа, в селе Новая Усмань, где, по сообщениям местных жителей, загорелся двухэтажный дом.

Огонь охватил крышу здания и соседние постройки. Обломки дрона разбросаны в радиусе 100 метров от места взрыва. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

По словам очевидцев, над Воронежем и областью было слышно от 15 до 20 взрывов, передает Telegram-канал Shot.

Ранее Минобороны России сообщило об отражении масштабной атаки украинских беспилотников в период с 20:00 до 23:25 по московскому времени. За это время дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен и перехвачен 41 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

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