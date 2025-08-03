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На Сочи напали беспилотники, жителей призвали спрятаться

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.

В Сочи объявлена угроза атаки дронов: власти просят спрятаться.

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам, укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещении без окон: коридоре, ванной, туалете, кладовой. Если вы находитесь на улице — укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания, используйте подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки», — написал Прошунин в своем telegram-канале.

Также он предупредил, что нельзя использовать автомобиль в качестве укрытия или прятаться у стен многоквартирных домов. Мэр подчеркнул, что в случае атаки не следует публиковать фото и видео работы ПВО, БПЛА, их обломков или действий оперативных служб.

Ранее аналогичные предупреждения о возможных атаках беспилотников уже поступали жителям других городов юга России, в том числе в Новороссийске, где власти также призывали граждан соблюдать меры предосторожности и сообщать о подозрительных объектах. В 2024 и 2025 годах режимы опасности периодически вводились в ряде регионов страны, включая Воронежскую и Оренбургскую области, а также Северную Осетию.

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