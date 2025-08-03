На Камчатке началось первое в истории извержение вулкана Крашенинникова

«Пепловый шлейф направился в восточном направлении к Тихому океану. На пути шлейфа нет населённых пунктов», — сообщили в краевом МЧС.
Спасатели добавили, что на данный момент жители населённых пунктов не столкнулись с выпадением пепла. В районе вулкана отсутствуют зарегистрированные туристические группы. Вулкану Крашенинникова присвоили «оранжевый» уровень авиационной опасности.
Как сообщал Life.ru, помимо этого на Камчатке ждут извержения Камбального вулкана, где наблюдают сейсмическую активность. По прогнозу экспертов, это может привести к эксплозивному извержению и выбросам пепла до шести километров.