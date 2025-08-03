На Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил шестикилометровый столб пепла

На Камчатке вулкан Крашенинникова произвел мощный пепловый выброс на высоту около шести километров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
По данным спасателей, пепловый шлейф распространяется в восточном направлении — в сторону Тихого океана. На его пути нет населенных пунктов, выпадения пепла в жилых районах не зафиксировано. В районе вулкана также отсутствуют туристические группы.
Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, что требует особого внимания со стороны авиаперевозчиков. Высота самого вулкана составляет 1856 метров, что делает нынешний выброс особенно значительным — пепел поднялся более чем в три раза выше вершины.
Ранее сообщалось, что мощное землетрясение у берегов России связали с будущим апокалипсисом «Огненного кольца».