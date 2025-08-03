На федеральной территории «Сириус» объявили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена на федеральной территории «Сириус», сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин.
«Уважаемые жители и гости федеральной территории “Сириус”! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте», — написал он в Telegram-канале.
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