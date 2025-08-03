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Аэропорт Сочи внезапно перестал работать

В Сочи временно приостановлена работа аэропорта Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Когда ограничения будут сняты — неизвестно.

В Сочи временно приостановлена работа аэропорта Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений», — сообщается в telegram-канале аэропорта.

Ранее в Сочи была объявлена угроза атаки беспилотников. Местных жителей призвали укрыться в помещениях без окон.

Сразу несколько российских регионов подверглись атакам дронов в ночь на 3 августа, включая Краснодарский край и Воронежскую область. В разных городах страны звучат сирены, слышны звуки взрывов в небе. Последние новости об отражении атак дронов — в трансляции URA.RU.