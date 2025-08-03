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Около 15 БПЛА сбито над Воронежем и областью

Системы ПВО в Воронеже и трех районах области за ночь уничтожили около 15 беспилотных летательных аппаратов.

Системы ПВО в Воронеже и трех районах области за ночь уничтожили около 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате падения обломков одного из дронов травму получила местная жительница. Зафиксированы возгорания в частном секторе — пострадали несколько домов и хозяйственных построек, поврежден транспорт. Все экстренные службы уже работают на местах происшествий.

Глава региона предупредил, что угроза новых атак БПЛА сохраняется, особенно в Воронеже и Лискинском районе. На всей территории области продолжает действовать режим повышенной опасности.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи не принимает и не отправляет рейсы.

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