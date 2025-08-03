Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью над Воронежем и тремя районами сбили не менее 15 БПЛА, ранена женщина

В ночь на 3 августа ВСУ атаковали Воронеж, в результате падения обломков БПЛА ранена женщина.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 3 августа боевики ВСУ атаковали Воронеж и три района области. Всего к 02:30 уничтожили 15 БПЛА. В результате падения фрагментов беспилотника пострадала женщина. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его сведениям, женщина получила травму ноги. Помимо прочего, из-за атаки БПЛА повреждены несколько частных домов и автомобилей. Информацию о последствиях на земле уточняют, добавил губернатор.

«Угроза непосредственной атаки в Воронеже и Лискинском районе сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона также сохраняется», — предупредил Александр Гусев.

Из-за беспилотной опасности временно остановили работу аэропорта Сочи. С 02:25 по Москве воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше