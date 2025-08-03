Ночью над Воронежем и тремя районами сбили не менее 15 БПЛА, ранена женщина

Ночью 3 августа боевики ВСУ атаковали Воронеж и три района области. Всего к 02:30 уничтожили 15 БПЛА. В результате падения фрагментов беспилотника пострадала женщина. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По его сведениям, женщина получила травму ноги. Помимо прочего, из-за атаки БПЛА повреждены несколько частных домов и автомобилей. Информацию о последствиях на земле уточняют, добавил губернатор.
«Угроза непосредственной атаки в Воронеже и Лискинском районе сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона также сохраняется», — предупредил Александр Гусев.
Из-за беспилотной опасности временно остановили работу аэропорта Сочи. С 02:25 по Москве воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.