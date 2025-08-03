ПВО сбила 15 беспилотников над Воронежем, есть пострадавшие

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили около 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Воронежем и тремя районами Воронежской области. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА женщина получила травму ноги. Также зафиксированы возгорания частных домов и хозяйственных построек, повреждены несколько единиц транспорта. Оперативные службы работают на местах падения обломков, устанавливая полный масштаб последствий.
Угроза новых атак БПЛА сохраняется в Воронеже и Лискинском районе. Режим опасности атаки БПЛА также остается в силе на всей территории Воронежской области.
Губернатор Гусев призвал жителей не публиковать в интернете фото- и видеоматериалы с последствиями работы ПВО, особенно с указанием местоположения.
— Если вы увидели лежащий беспилотник или его фрагменты, сообщите об этом по телефону 112, не приближаясь к опасным предметам, — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в пригороде Воронежа загорелся жилой дом в результате атаки украинского БПЛА. Инцидент произошел в воскресенье, 3 августа, в селе Новая Усмань, где, по сообщениям местных жителей, загорелся двухэтажный дом.