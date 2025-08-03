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ПВО сбила около 15 беспилотников над Воронежем и районами области

Силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили около 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Воронежем и тремя районами области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, в результате падения обломков одного из БПЛА травму ноги получила женщина. Также были зафиксированы возгорания частных домов и хозяйственных построек, а несколько единиц транспорта получили повреждения. Оперативные службы уже работают на местах падений беспилотников, однако уточнение последствий продолжается.

Гусев подчеркнул, что угроза непосредственной атаки на территории Воронежа и Лискинского района по-прежнему существует. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона. Губернатор также призвал жителей не делиться в социальных сетях фотографиями и видеоматериалами с последствиями работы ПВО, особенно с указанием местоположения.

Ранее Life.ru писал, что ПВО сбивает украинские БПЛА типа «Лютый» над Сочи. Ночью над городом прогремело не менее восьми взрывов. Местный аэропорт ввёл временные ограничения.

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