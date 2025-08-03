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На Сочи ночью набросились дроны, закрыт аэропорт после взрывов в городе: главное

На Сочи (Краснодарский край) обрушилась массированная атака беспилотных воздушных судов (БПЛА). В результате городской аэропорт временно перестал работать, а местные жители сообщили сразу о нескольких взрывах. Подробнее — в сбойке URA.RU.

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

На Сочи (Краснодарский край) обрушилась массированная атака беспилотных воздушных судов (БПЛА). В результате городской аэропорт временно перестал работать, а местные жители сообщили сразу о нескольких взрывах. Подробнее — в сбойке URA.RU.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРегионы РФ атаковали полсотни дронов, в Воронеже и Сочи гремят взрывы: онлайн-трансляция.

В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА.

Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин. Жителей призвали немедленно укрыться в помещениях без окон, либо использовать для укрытия подвалы, тоннели или цокольные этажи. Угроза атаки БПЛА была также объявлена и на федеральной территории «Сириус».

Городской аэропорт перестал работать.

Временные ограничения на полеты были введены в целях безопасности. Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Когда работа воздушной гавани будет восстановлена — неизвестно.

Над Сочи прогремело несколько взрывов.

По данным Shot, местные сообщили минимум о пяти взрывах. Перед этим в Лазаревском и Центральном районах, Адлере и горных курортах Сочи сработала сирена. Очевидцы сообщают о работе ПВО. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Сразу несколько российских регионов подверглись атакам дронов в ночь на 3 августа, включая Краснодарский край и Воронежскую область. В разных городах страны звучат сирены, слышны звуки взрывов в небе. Последние новости об отражении атак дронов — в трансляции URA.RU.

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