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В Сириусе прогремели взрывы, несмотря на отсутствие сирены

Ночью в районе Сириуса прогремело более десяти взрывов, сопровождаемых интенсивной работой систем противовоздушной обороны (ПВО) и срабатыванием автомобильных сигнализаций. Жители проснулись от звука сирен, однако рассылки от МЧС или властей с предупреждениями не поступало. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

В небе над Сириусом замечены огненные вспышки и работа ПВО.

Ночью в районе Сириуса прогремело более десяти взрывов, сопровождаемых интенсивной работой систем противовоздушной обороны (ПВО) и срабатыванием автомобильных сигнализаций. Жители проснулись от звука сирен, однако рассылки от МЧС или властей с предупреждениями не поступало. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Опять взрыв был, хотя сирена уже закончилась. Где-то грохнулся беспилотник, как будто что-то упало, но без взрыва. Еще стреляет ПВО, еще выстрелы и хлопки. Сирена прекратилась, но взрывы продолжились», — рассказал корреспондент URA.RU.

Помимо взрывов и звуков работы ПВО, жители отмечали, что сирена внезапно отключилась и больше не звучала, однако затем возобновилась после 10-минутного перерыва. Также были замечены огненные вспышки в небе.

При этом глава администрации Сириуса сообщал об угрозе БПЛА в telegram-канале. По его словам, на территории работали системы ПВО.

Дроны массово атаковали регионы России, включая Краснодарский край и Воронежскую область, в ночь на 3 августа. Сразу в нескольких городах страны звучат сирены, слышны звуки взрывов в небе. Последние новости об отражении атак дронов — в трансляции URA.RU.

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