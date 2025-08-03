На Камчатке произошло первое в истории извержение вулкана Крашенинникова

Позже ГУМЧС России по Камчатскому краю уточнило, что пепел был выброшен на высоту около шести километров. В ведомстве отметили, что пепловый шлейф распространился в восточном направлении — в сторону Тихого океана. В районе вулкана отсутствуют населенные пункты и зарегистрированные туристические группы, а выпадение пепла в населенных районах не зафиксировано.