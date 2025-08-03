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На Камчатке произошло первое в истории извержение вулкана Крашенинникова

Извержение сопровождалось выбросом пепла на высоту около шести километров.

Источник: Аргументы и факты

На Камчатке зафиксировано начало извержения вулкана Крашенинникова, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Извержение произошло в 16:50 по UTC 2 августа (19:50 по московскому времени) и сопровождалось выбросами пепла на высоту до 3−4 километров над уровнем моря. Это стало первым зарегистрированным извержением этого вулкана в истории наблюдений.

Позже ГУМЧС России по Камчатскому краю уточнило, что пепел был выброшен на высоту около шести километров. В ведомстве отметили, что пепловый шлейф распространился в восточном направлении — в сторону Тихого океана. В районе вулкана отсутствуют населенные пункты и зарегистрированные туристические группы, а выпадение пепла в населенных районах не зафиксировано.

Эксперты подчеркнули, что несмотря на значительный выброс пепла, опасности для населения и инфраструктуры нет.

Ранее на территории Камчатки в течение суток было зарегистрировано 146 афтершоков с магнитудой от 3,2 до 6,2,