Очевидцы рассказали о пожаре в Адлере после атаки беспилотников

По словам очевидцев, над городом были слышны взрывы, системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали по беспилотникам. Пожар начался в районе одной из центральных улиц города.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотники атаковали Сочи, над городом прогремело не менее пяти взрывов. По его информации, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские дроны типа «Лютый». Аэропорт Сочи закрыт на прилет и вылет рейсов.
Дроны также атаковали Воронежскую область. Из-за падения обломков загорелся частный дом, пострадала женщина.
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