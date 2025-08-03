Одного из фигурантов дела «Крокуса» задержали в аэропорту после теракта

«(Юсуфзода) понял, что все указания (администратора канала, в котором проповедовали радикальные течения ислама) Шеринара были не просто так, они связаны с терактом в “Крокус сити холл”, деньги с банковской карты уходили на теракт “Крокус”, и оказывалась помощь террористам. Он выполнил указания Шеринара, выкинув мобильный телефон с сим-картой, предварительно разбив его ногами, а с карты снял лишь 50 000 рублей, так как был установлен лимит на снятие. После чего, прибыв в аэропорт “Внуково” около 18−19 часов 23.03.2024, он подошел к стойке продажи авиабилетов и попросил забронировать ему место на самый ближайший рейс в любую страну. Сотрудник аэропорта сообщил, что ближайший рейс в 21 час 30 минут в Ташкент, он, заплатив 9000 рублей, прошел на регистрацию, где на паспортном контроле был задержан сотрудниками полиции», — указано в материалах.