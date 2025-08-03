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Силы ПВО уничтожили около 15 БПЛА над Воронежем

В результате произошедшего пострадала женщина.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны успешно сбили около 15 беспилотных летательных аппаратов, которые пытались проникнуть в воздушное пространство Воронежа и трех районов региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что дежурные силы своевременно обнаружили и уничтожили эти беспилотники, предотвращая возможные угрозы.

По словам Гусева, в результате падения обломков одного из сбитых БПЛА пострадала женщина. Она получила травму ноги, однако ситуация находится под контролем, и ее жизни ничего не угрожает. Губернатор подчеркнул, что меры по защите региона продолжаются, и силы ПВО работают в усиленном режиме.

Он также добавил, что ситуация остается под контролем, а все необходимые службы оперативно реагируют на происшествие. Власти продолжают следить за развитием ситуации и принимают меры для обеспечения безопасности жителей региона.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

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