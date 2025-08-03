В Адлере после череды взрывов начался пожар

ПВО отражает атаки дронов.
В Адлере Краснодарского края произошел пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Инцидент зафиксирован в районе одной из центральных улиц города. Соответствующие кадры опубликовали местные жители.
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«Пожар в районе одной из центральных улиц. По словам очевидцев, над городом были слышны взрывы, ПВО сработали по беспилотникам», — уточнил telegram-канал «Осторожно, новости».
Как сообщало URA.RU ранее, над Сочи раздалось не менее пяти взрывов. Система ПВО сбивает украинские БПЛА типа «Лютый». Звуки сирен звучали над Центральным, Лазаревским районом, в Адлере и на горных курортах Сочи.