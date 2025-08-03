На Камчатке за сутки зарегистрировали 10 ощутимых землетрясений

«С 9 утра 2 августа до 8 утра 3 августа (с полуночи до 23:00 по мск) произошло 10 ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, а всего зафиксировано более 65», — указано в сообщении.
Специалисты отмечают, что сейсмическая активность в регионе снижается, но остаётся на высоком уровне. Афтершоковый процесс после мощного землетрясения 30 июля, по прогнозам, будет продолжаться несколько месяцев.
Ранее Life.ru писал, что утром 2 августа на северо-восточном побережье острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки зафиксировали в 108 км от города Немуро с населением 31 тысяча человек.