Младенца, умершего после домашних родов, сожгли в бочке в Петербурге

По данным «Фонтанки», 44-летняя петербурженка родила девочку в туалете во время застолья с соседом в середине июня, предположительно, в День России. Сосед подтвердил, что видел новорожденную живой. Фотографии в телефоне матери также свидетельствуют о том, что ребенок был жив после родов, ей покупали смеси и просили соседей помочь с детскими вещами.