Младенца, умершего после домашних родов, сожгли в бочке в Петербурге

Шокирующий случай расследуется в Московском районе Санкт-Петербурга: родители подозреваются в сожжении тела своей новорожденной дочери, которую мать родила в туалете частного дома. Перед сожжением тело младенца пытались похоронить на участке.
По данным «Фонтанки», 44-летняя петербурженка родила девочку в туалете во время застолья с соседом в середине июня, предположительно, в День России. Сосед подтвердил, что видел новорожденную живой. Фотографии в телефоне матери также свидетельствуют о том, что ребенок был жив после родов, ей покупали смеси и просили соседей помочь с детскими вещами.
Со слов женщины, дочь перестала дышать примерно через месяц, 9 июля. Изначально тело закопали на участке, но могилу раскопали собаки. Тогда 48-летний гражданский супруг несколько дней сжигал тело и вещи в бочке, а пепел разбросал по участку.
В конце июля пара рассказала о случившемся работнику приюта для собак, с которым они выпивали.
Следственный комитет квалифицировал произошедшее как причинение смерти по неосторожности. Родители задержаны на двое суток. Прокуратура Московского района контролирует ход расследования, передает «Фонтанка».
В Омске возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено в мусорной корзине одного из номеров гостиницы «Надежда». Младенца родила 16-летняя школьница, скрывавшая беременность от родных и не состоявшая на учете у врачей.