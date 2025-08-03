На Дальнем Востоке после опрокидывания вагонов-цистерн произошла утечка топлива

«2 августа 2025 года около 17:35 местного времени на станции Ин Дальневосточной железной дороги произошел сход 5 вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино. В результате опрокидывания произошла утечка корабельного топлива», — говорится в сообщении ведомства.