На Дальнем Востоке после опрокидывания вагонов-цистерн произошла утечка топлива

На станции Ин в Еврейской автономной области (ЕАО) произошел сход пяти вагонов-цистерн, в результате которого два вагона опрокинулись. Это вызвало утечку корабельного топлива, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.
«2 августа 2025 года около 17:35 местного времени на станции Ин Дальневосточной железной дороги произошел сход 5 вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино. В результате опрокидывания произошла утечка корабельного топлива», — говорится в сообщении ведомства.
В результате происшествия никто не пострадал. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей. В настоящий момент проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.
По данному факту следователи Хабарского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СКР возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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