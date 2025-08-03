При опрокидывании вагонов-цистерн в ЕАО произошла утечка корабельного топлива

Сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух из них произошел в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщают представители Восточного межрегионального Следкома.
«2 августа 2025 года на 13 станционном железнодорожном пути 8 421 км 10 пикета нечетного железнодорожного парка станции Ин Дальневосточной железной дороги произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино», — говорится в сообщении ведомства.
В результате данного инцидента из цистерн вытекло перевозимое корабельное топливо. Пострадавших в результате этого инцидента нет. Размер ущерба составил более одного млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
Как KP.RU писал ранее, 23 июля в Хабаровском крае произошло ЧП. Локомотив опрокинулся на путях в городе Амурске вблизи ТЭЦ-1. Известно, что машиниста обвиняют в несоблюдении правил безопасности при управлении железнодорожным составом.