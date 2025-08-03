Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигурант дела о теракте в Крокусе был задержан в аэропорту

Обвиняемого в пособничестве терроризму фигуранта дела о теракте в Крокусе задержали в аэропорту «Внуково».

Источник: Комсомольская правда

Якубджони Юсуфзода*, обвиняемый в пособничестве терроризму, планировал покинуть страну после операции в «Крокус сити холле». Его задержали 23 марта в аэропорту «Пулково». Об этом сказано в материалах дела, пишет РИА Новости.

Так, Якубджони Юсуфзода* на стойке продажи авиабилетов попросил забронировать ему место на ближайший рейс в любую страну. Он взял билет в Ташкент, однако на паспортном контроле был задержан полицией, говорится в материалах.

«Он выполнил указания, выкинув мобильный телефон с сим-картой, предварительно разбив его ногами, а с карты снял лишь 50 000 рублей, так как был установлен лимит на снятие. После чего, прибыв в аэропорт “Внуково” около 18−19 часов 23.03.2024, он подошел к стойке продажи авиабилетов и попросил забронировать ему место на самый ближайший рейс в любую страну», — сказано в документах.

В розыск также объявили двух жителей Ингушетии. Их подозревают в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».

*- внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.