Фигурант дела о теракте в Крокусе был задержан в аэропорту

Якубджони Юсуфзода*, обвиняемый в пособничестве терроризму, планировал покинуть страну после операции в «Крокус сити холле». Его задержали 23 марта в аэропорту «Пулково». Об этом сказано в материалах дела, пишет РИА Новости.
Так, Якубджони Юсуфзода* на стойке продажи авиабилетов попросил забронировать ему место на ближайший рейс в любую страну. Он взял билет в Ташкент, однако на паспортном контроле был задержан полицией, говорится в материалах.
«Он выполнил указания, выкинув мобильный телефон с сим-картой, предварительно разбив его ногами, а с карты снял лишь 50 000 рублей, так как был установлен лимит на снятие. После чего, прибыв в аэропорт “Внуково” около 18−19 часов 23.03.2024, он подошел к стойке продажи авиабилетов и попросил забронировать ему место на самый ближайший рейс в любую страну», — сказано в документах.
В розыск также объявили двух жителей Ингушетии. Их подозревают в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».
*- внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.