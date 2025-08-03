Фигурант дела о теракте в Крокусе был задержан в аэропорту

«Он выполнил указания, выкинув мобильный телефон с сим-картой, предварительно разбив его ногами, а с карты снял лишь 50 000 рублей, так как был установлен лимит на снятие. После чего, прибыв в аэропорт “Внуково” около 18−19 часов 23.03.2024, он подошел к стойке продажи авиабилетов и попросил забронировать ему место на самый ближайший рейс в любую страну», — сказано в документах.