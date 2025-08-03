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МЧС: вулкану Крашенинникова присвоен «оранжевый» код авиационной опасности

Пепловой шлейф, образовавшийся в результате извержения, распространился в восточном направлении.

Источник: Аргументы и факты

Вулкан Крашенинникова получил статус «оранжевого» уровня авиационной опасности, сообщили в региональном МЧС. Этот уровень свидетельствует о повышенной угрозе для воздушного движения в районе из-за возможных выбросов пепла и других вулканических явлений.

По информации ведомства, пепловой шлейф, образовавшийся в результате извержения, распространился в восточном направлении — в сторону Тихого океана. Важно отметить, что на пути распространения пепла нет населенных пунктов, что снижает риск для местных жителей.

Министерство также рекомендовало избегать посещения окрестностей вулкана и воздерживаться от попыток восхождения на него.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло первое в истории наблюдений извержение вулкана Крашенинникова. Несмотря на значительный выброс пепла, опасности для населения и инфраструктуры нет.