Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на шесть километров

Высота самого вулкана — 1856 метров. По данным спасателей, пепловый шлейф движется в восточном направлении в сторону Тихого океана. В МЧС отметили, что населенные пункты на пути распространения пепла отсутствуют, выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, и зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет.