Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на шесть километров

На Камчатке зафиксировано извержение вулкана Крашенинникова. Мощный пепловый выброс достиг высоты шесть километров (6000 метров). Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
— На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Крашенинникова, — говорится в сообщении.
Высота самого вулкана — 1856 метров. По данным спасателей, пепловый шлейф движется в восточном направлении в сторону Тихого океана. В МЧС отметили, что населенные пункты на пути распространения пепла отсутствуют, выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, и зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет.
Вулкану Крашенинникова присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. МЧС России рекомендовало местным жителям и туристам воздержаться от посещения окрестностей вулкана и восхождений на его склоны. Информация предоставлена Камчатской группой реагирования на вулканические извержения (KVERT).
За период с 9 утра 1 августа по 9 утра 2 августа на Камчатке произошло 22 ощутимых землетрясения. Всего зафиксировано более 130 землетрясений.