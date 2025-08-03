В Воронеже прогремела серия взрывов, загорелся жилой дом: что известно о налете БПЛА

Дроны массово атаковали Воронеж.
В ночь на 3 августа 2025 года Воронеж и область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Системы ПВО отразили налет, уничтожив около 15 БПЛА, однако обломки дронов повредили жилые дома, вызвали пожары, а одна женщина получила травму. Губернатор Александр Гусев объявил режим повышенной опасности и призвал жителей соблюдать меры предосторожности. URA.RU рассказывает, как развивались события, какие повреждения зафиксированы и что делать при угрозе новых атак.
Хронология событий.
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Атака началась глубокой ночью, около 00:20. Жители Воронежа и прилегающих районов сообщали о многочисленных взрывах — по разным данным, от 10 до 20.
Особенно напряженная обстановка сложилась в селе Новая Усмань, где беспилотники летели на предельно низкой высоте. Очевидцы рассказали, о работе систем ПВО по украинским БПЛА на окраине города.
Глава региона Александр Гусев предупредил о «тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА». Губернатор попросил укрыться жителей в безопасном месте.
Последствия атаки.
Падение обломков беспилотников привело к серьезным последствиям. В Новой Усмани загорелся двухэтажный жилой дом, огонь быстро перекинулся на соседние постройки. В радиусе 100 метров от места падения были обнаружены многочисленные фрагменты дронов. Медики зафиксировали одну пострадавшую — женщину с травмой ноги. Также повреждения получили несколько автомобилей.
При падении обломков БПЛА еще в одном из районов Воронежской области загорелся частный жилой дом. Местная жительница спасена.
Реакция властей.
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев оперативно проинформировал население о ситуации через свой telegram-канал. Он подтвердил уничтожение 15 воздушных целей и предупредил о сохраняющейся угрозе атаки БПЛА.
В результате атаки дронов произошли возгорания ряда частных домов и хозяйственных построек, повреждены несколько единиц транспорта. Последствия на земле уточняются. На месте падения обломков дронов работают оперативные службы.
Особый акцент глава региона сделал на запрете публикации фото и видео с геометками в социальных сетях. «Если вы увидели лежащий беспилотник или его фрагменты, сообщите об этом по телефону 112, не приближаясь к опасным предметам», — написал Гусев.
Рекомендации населению.
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Власти разработали четкий алгоритм действий для граждан при угрозе повторных атак. В первую очередь необходимо немедленно укрыться в помещении, желательно в подвале или специальном убежище.
Категорически запрещается приближаться к упавшим беспилотникам или их фрагментам — они могут быть взрывоопасны. Все случаи обнаружения подобных объектов следует немедленно сообщать по номеру 112.
Экспертная оценка.
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Специалисты по гражданской обороне подчеркивают, что даже сбитые беспилотники представляют серьезную опасность. Их обломки могут содержать взрывчатые вещества или стать причиной возгорания.
Особую тревогу вызывает тенденция к увеличению количества и совершенствованию тактики применения дронов. В этих условиях крайне важно не игнорировать сигналы тревоги и строго следовать официальным инструкциям.
Перспективы ситуации.
На данный момент режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется, написал Гусев в своем telegram-канале. Власти и силовые структуры находятся в состоянии повышенной готовности. Жителям следует следить за сообщениями в официальных источниках информации — telegram-каналах МЧС и правительства.