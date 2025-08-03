В Воронеже прогремела серия взрывов, загорелся жилой дом: что известно о налете БПЛА

В ночь на 3 августа 2025 года Воронеж и область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Системы ПВО отразили налет, уничтожив около 15 БПЛА, однако обломки дронов повредили жилые дома, вызвали пожары, а одна женщина получила травму. Губернатор Александр Гусев объявил режим повышенной опасности и призвал жителей соблюдать меры предосторожности. URA.RU рассказывает, как развивались события, какие повреждения зафиксированы и что делать при угрозе новых атак.