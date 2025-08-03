Поезд сошел с рельсов в ЕАО, произошла утечка топлива

В ЕАО с рельсов сошли вагоны с топливом, разлилось горючее (архивное фото).
На железной дороге в Еврейской автономной области произошел сход вагонов с корабельным топливом, в результате чего следователи возбудили уголовное дело. Несколько цистерн опрокинулись, произошла утечка топлива, ущерб превысил миллион рублей. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«Следователями Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщается в telegram-канале управления на транспорте СК России.
По данным следствия, инцидент произошел 2 августа около 17:35 по местному времени на 13 станционном пути станции Ин Дальневосточной железной дороги. Пять вагонов грузового поезда, следовавшего до станции Ванино, сошли с рельсов, два из них опрокинулись. В результате произошла утечка перевозимого корабельного топлива, но обошлось без пострадавших.
Ранее на этой же станции Ин в Смидовичском районе уже фиксировался сход шести вагонов с дизельным топливом, однако тогда, по данным МЧС, утечек и пострадавших не было, движение поездов не нарушалось. Аналогичные инциденты происходили и в других регионах, например, в Архангельской области, где из-за схода семи вагонов пришлось приостанавливать движение и проводить масштабные восстановительные работы.