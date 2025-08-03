Поезд сошел с рельсов в ЕАО, произошла утечка топлива

Ранее на этой же станции Ин в Смидовичском районе уже фиксировался сход шести вагонов с дизельным топливом, однако тогда, по данным МЧС, утечек и пострадавших не было, движение поездов не нарушалось. Аналогичные инциденты происходили и в других регионах, например, в Архангельской области, где из-за схода семи вагонов пришлось приостанавливать движение и проводить масштабные восстановительные работы.