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Угроза атаки БПЛА объявлена на федеральной территории «Сириус»

На федеральной территории «Сириус» в ночь на 3 августа была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал глава администрации Дмитрий Плишкин.

Все силы и средства готовы к отражению атаки БПЛА.

На федеральной территории «Сириус» в ночь на 3 августа была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал глава администрации Дмитрий Плишкин.

«Существует угроза атаки БПЛА», — написал Плишкин в своем telegram-канале. Он добавил, что все готово к ее отражению. Позже, в 02:57 по мск, Плишкин уточнил, что системы ПВО приведены в готовность.

В это же время в небе над Воронежем и тремя районами области силами ПВО были обнаружены и уничтожены не менее 15 беспилотников ВСУ. По предварительным данным, при падении обломков одного из дронов пострадала женщина — у нее повреждена нога.

За вечер 2 августа российские ПВО сбили 41 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами страны и акваторией Чёрного моря. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Киев целенаправленно атакует гражданские объекты и мирных жителей, включая машины скорой помощи и сельскохозяйственную технику. Эти методы глава государства охарактеризовал как террористические.

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